Un’auto aziendale su due dovrà essere elettrica dal 2030 | la novità per l’Italia nascosta nel pacchetto automotive dell’Ue
Dal 2030, un’auto aziendale su due dovrà essere elettrica in Italia, secondo le nuove direttive dell’Unione Europea. Mentre alcune politiche automotive vengono riviste, il segmento delle flotte aziendali elettriche si conferma come un settore in forte crescita. Una svolta che segna un passo deciso verso la transizione energetica e l’innovazione sostenibile nel settore automobilistico.
La Commissione europea avrà anche deciso di ingranare la retromarcia sulle politiche per l’automotive, ma c’è un segmento di mercato dove la spinta verso l’elettrico non solo viene confermata, ma addirittura rafforzata. Si tratta delle flotte aziendali, per cui Bruxelles propone obiettivi vincolanti per ogni Paese membro. La strategia, nascosta fra le righe del pacchetto automotive annunciato ieri in conferenza stampa, prevede di puntare sulle corporate fleets, ossia sulle auto aziendali, per accelerare l’addio al motore a combustione. I nuovi obiettivi vincolanti sulle auto aziendali. Tra gli allegati dei vari documenti pubblicati del sito della Commissione europea ce n’è uno che contiene una serie di tabelle. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Dacia Hipster, così potrebbe essere la piccola auto elettrica economica
Leggi anche: Soulé non è (per ora) nei pensieri di Gravina e Gattuso: dovrà essere lui stesso a manifestare la volontà di giocare per l’Italia (Gazzetta)
Propone: . • Anno: 2024 • Auto Aziendale • Km: 29.000 • Alimentazione: Ibrida/Benzina • Neopatentati SI • Cambio Manuale • Garanzia 12 mesi • - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.