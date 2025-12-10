Il grande nuoto fa ritorno a Riccione tutto pronto per il Campionato Italiano Assoluto Open

Il grande nuoto torna a Riccione con il Campionato Italiano Assoluto Open in vasca corta, in programma da giovedì 11 dicembre presso lo stadio del Nuoto. L'evento, organizzato da Fin in collaborazione con Polisportiva Riccione, riunisce i migliori nuotatori italiani e promette emozioni e performance di alto livello.

Da giovedì, 11 dicembre, lo stadio del Nuoto di Riccione ospita il Campionato Italiano Assoluto Open - Frecciarossa in vasca corta, organizzato da Fin in collaborazione con Polisportiva Riccione. In arrivo 116 società per 506 atleti, fra i nomi più di rilievo del panorama natatorio nazionale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Campionati Italiani Master Indoor di Nuoto 2025 - #day3 È festa grande per la Nuotatori Genovesi che conferma il terzo posto nella Fascia A agli Italiani di Torino. Altri due record nazionali nell'ultima giornata di gare, sempre con Tullia Givanni (50 - facebook.com Vai su Facebook

Tre medaglie per il ritorno in vasca dei Master della Chimera Nuoto - La manifestazione ha regalato particolari soddisfazioni soprattutto a Patrizia Felicini che, nei Master55, ha trionfato nei 50 dorso ed è arrivata quarta nei 100 stile libero, poi il palmares della ... Segnala msn.com