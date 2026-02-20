Aree interne Petracca | Una legge regionale per riequilibrare i territori e contrastare lo spopolamento
Il calo di popolazione nelle aree interne della Campania spinge Petracca a proporre una nuova legge regionale. La misura mira a valorizzare i territori meno popolati, considerandoli risorse per lo sviluppo. Con questa iniziativa, si intende favorire investimenti e servizi locali, per contrastare l’abbandono e lo spopolamento. Petracca sottolinea l’importanza di coinvolgere le comunità in un progetto di crescita diffusa. La proposta è ora al vaglio delle istituzioni regionali.
La proposta presentata con Cascone e Volpe istituisce un fondo annuale da dieci milioni per sanità, trasporto scolastico e bonus natalità “Le aree interne non sono un problema da gestire, ma una risorsa strategica su cui investire. Con questa proposta di legge scegliamo di affermare un principio chiaro: la Campania non può crescere lasciando indietro il suo entroterra”. Lo dichiara Maurizio Petracca, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale della Campania, che ha presentato la proposta di legge “Disposizioni per la coesione, lo sviluppo e la rigenerazione dei Comuni delle aree interne della Campania” insieme a Luca Cascone, presidente della Commissione Permanente Urbanistica e Trasporti, e ad Andrea Volpe, capogruppo di Avanti Campania - PSI.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Giunta regionale, Aree interne al centro dell’agenda: nuova governance per lo sviluppo dei territori
Leggi anche: Un Patto per le Aree Interne: dal Cilento una nuova alleanza contro lo spopolamentoVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: LUCA CASCONE (A TESTA ALTA): PRESENTATO DISEGNO DI LEGGE PER I COMUNI DELLE AREE INTERNE.
Aree interne: Lacorazza, introdurre una circoscrizione elettorale per contare in ParlamentoIntrodurre una circoscrizione elettorale nazionale per le aree interne, come per estero o europee, per garantire una rappresentanza in Parlamento che ne tuteli lo sviluppo e prevenga il rischio di un ... ansa.it
Aree interne, lo sviluppo non è una questione di soldiNell’affrontare il tema delle aree interne, tornato molto di attualità in questi giorni non vorrei che si facesse un errore: trattarlo ancora una volta dal punto di vista sbagliato: quello dei fondi. vita.it
Le protagoniste sono l’Irpinia e il Fortore sannita. Focus ad Aquilonia nelle aree interne #Aquilonia - facebook.com facebook
"La zootecnia è fondamentale anche per la valorizzazione delle aree interne, oggi a rischio di spopolamento. L'Italia ha già un modello allevatoriale di altissimo livello. Ma è essenziale aumentare l'autoapprovvigionamento in tutti i settori, anche in quello zoote x.com