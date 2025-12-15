Camminare come i giapponesi aiuta la salute i 3 effetti | lo studio

Camminare come i giapponesi può migliorare la salute grazie ai suoi benefici comprovati. Uno studio recente evidenzia tre effetti positivi di questa pratica, particolarmente utili durante le festività natalizie, quando le tentazioni alimentari aumentano. Attivarsi con passeggiate quotidiane rappresenta un modo efficace per mantenere l'equilibrio e favorire il benessere durante le festività.

(Adnkronos) – Arriva Natale, le tentazioni a tavola aumentano e bisogna attivarsi per bruciare calorie. Camminare rappresenta l'allenamento più elementare, più pratico e alla portata di tutti, con effetti positivi ben noti e riconosciuti dalla scienza: ci sono benefici per il cuore, la pressione sanguigna e il controllo del peso.

