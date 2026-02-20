Camionisti nello scontro | 1 morto sulla Monti Lepini indagini

Un camionista è morto in un incidente sulla strada statale 156 vicino a Priverno, in provincia di Latina. Lo scontro frontale tra due veicoli ha avvolto la carreggiata in fiamme, provocando la perdita di vita di uno dei conducenti. La polizia ha immediatamente avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente. Testimoni riferiscono di aver sentito un forte boato prima che i veicoli si scontrassero. I soccorritori hanno estratto il corpo senza vita dal camion coinvolto nell’incidente. La strada rimane temporaneamente chiusa al traffico.

Scontro Mortale sulla Monti Lepini: Un Camionista Perde la Vita a Priverno. Un incidente frontale tra due camion sulla strada statale 156, nei pressi di Priverno in provincia di Latina, ha causato la morte di un conducente questo venerdì 20 febbraio. La collisione ha determinato la chiusura temporanea della strada, creando disagi alla circolazione, mentre le autorità indagano sulle cause del sinistro. L'evento solleva nuovamente il tema della sicurezza sulle arterie secondarie e delle condizioni di lavoro nel settore del trasporto su lunghe distanze. Dinamica dell'Incidente e Interventi. L'allarme è scattato nelle prime ore della giornata.