Furgone esce di strada dopo essersi sfrenato recuperato con l' autogru dai Vigili del fuoco

A Norcia, un furgone è uscito di strada a seguito di un episodio di perdita di controllo. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno provveduto a recuperare il veicolo con l’autogru. L’intervento ha garantito la sicurezza della zona e consentito la rimozione del mezzo incidentato. Nessuna conseguenza grave è stata segnalata e le operazioni sono proseguite senza ulteriori complicazioni.

Furgone esce di strada dopo essersi sfrenato. È successo a Norcia dove i Vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare il mezzo. Per l'intervento si è reso necessario l'impiego dell'autogru.Oltre ai Vigili del fuoco sul posto presenti anche i carabinieri di Monteleone di Spoleto, la polizia.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Mezzo pesante esce di strada sulla E45, recuperato con l’autogrù Leggi anche: Cane precipita in un burrone di 250 metri: recuperato dopo quattro giorni dai Vigili del Fuoco Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Forlì, incidente in A14: un furgone esce di strada e si ribalta, conducente miracolato; Esce di strada con il furgone e si schianta: 53enne elitrasportato; Incidente in A14 tra Cesena e Forlì: scontro tra autoarticolato e furgone, che esce di strada e si capovolge; Camion con i freni rotti esce di strada e si schianta contro una casa: cucina devastata e proprietari miracolati. Eravamo fuori, di... Forlì, incidente in A14: un furgone esce di strada e si ribalta, conducente miracolatoUno spaventoso incidente stradale per fortuna senza conseguenze nella serata di ieri, martedì 20 gennaio, nella corsia nord della A14 al km 86, dopo ... corriereromagna.it Furgone fuori controllo, esce di strada: violentissimo l'impatto contro un muroVALDOBBIADENE ( TV) – Momenti di forte apprensione nel pomeriggio di oggi, 18 gennaio, in località Valdobbiadene lungo via Vecchia per Combai, dove un furgone è uscito autonomamente dalla carreggiata, ... nordest24.it Forlì, incidente in A14: un furgone esce di strada e si ribalta, conducente miracolato - facebook.com facebook Feriti i due occupanti del furgone. Trasferiti in ospedale. #Veneto #Treviso #Cronaca #Inevidenza x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.