Più di 24 ore per mettere in sicurezza un camion cisterna carico di Gpl finito fuori strada

Sono concluse oggi le operazioni di messa in sicurezza della cisterna di Gpl finita fuori strada ieri mattina a Fucecchio. L’incidente, avvenuto sulla provinciale 111, aveva richiesto oltre 24 ore di interventi per garantire la sicurezza dell’area e prevenire rischi ambientali e per la pubblica incolumità. L’intervento ha permesso di recuperare e stabilizzare il veicolo, assicurando il ripristino delle condizioni di sicurezza sulla strada.

FUCECCHIO – Sono terminate oggi (11 gennaio) le operazioni di messa in sicurezza della cisterna contenente gas Gpl che è finita fuori dalla sede stradale ribaltandosi ieri mattina poco dopo le 11 nel comune di Fucecchio sulla provinciale 111. Le operazioni svolte dal personale del nucleo Nbcr travasi de l’Aquila e di Roma, sono andate avanti tutta la notte con la preparazione del sito e l’allestimento della manovra, per consentire di travasare 2900 litri di gas presente nella cisterna incidentata ad una seconda cisterna. Sul posto ha garantito la sicurezza la presenza della squadra e di un’autobotte del distaccamento di Empoli e del nucleo Nbcr inviato dalla sede centrale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.itImmagine generica

