Più di 24 ore per mettere in sicurezza un camion cisterna carico di Gpl finito fuori strada

FUCECCHIO – Sono terminate oggi (11 gennaio) le operazioni di messa in sicurezza della cisterna contenente gas Gpl che è finita fuori dalla sede stradale ribaltandosi ieri mattina poco dopo le 11 nel comune di Fucecchio sulla provinciale 111. Le operazioni svolte dal personale del nucleo Nbcr travasi de l'Aquila e di Roma, sono andate avanti tutta la notte con la preparazione del sito e l'allestimento della manovra, per consentire di travasare 2900 litri di gas presente nella cisterna incidentata ad una seconda cisterna. Sul posto ha garantito la sicurezza la presenza della squadra e di un'autobotte del distaccamento di Empoli e del nucleo Nbcr inviato dalla sede centrale.

