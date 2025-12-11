Brucia di tutto nel capannone intervento in forze dei Vigili del Fuoco Messe in sicurezza bombole gpl

Un incendio si è sviluppato mercoledì sera in un capannone agricolo, richiedendo l'intervento di 23 Vigili del Fuoco e nove mezzi. Le operazioni hanno coinvolto la messa in sicurezza di bombole GPL e lo spegnimento delle fiamme, che hanno interessato automezzi e materiali vari custoditi nell'edificio.

Si è reso necessario l'intervento di ventitré Vigili del fuoco e nove mezzi per spegnere un incendio divampato mercoledì sera in un capannone agricolo all'interno del quale vi erano automezzi e materiale di vario genere. Messe in sicurezza anche bombole di Gpl e acetilene. Una persona è stata. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

La sconfitta dell'Inter brucia tanto e fa anche discutere. In diretta tv Van Dijk vede per la prima volta quanto accaduto: l'espressione dice tutto: https://fanpa.ge/VX1uT - facebook.com Vai su Facebook

Capannoni distrutti dall’incendio "Intervento urgente di bonifica" - Un intervento urgente, da effettuare entro cinque giorni, per la bonifica della sede della "Eco Cls" di Verdefiore, ad Appignano, dove l’altra notte è divampato un grosso incendio. Come scrive ilrestodelcarlino.it