Angela Luce domani camera ardente e funerali Il cordoglio di vip e politici

Angela Luce è morta questa mattina, a causa di una malattia. La notizia ha provocato dolore tra amici e colleghi, tra cui Malgioglio, Carmen Russo, Fico e De Magistris. Domani si terrà la camera ardente nella sua città natale, dove i fan potranno renderle omaggio. I messaggi di cordoglio continuano a arrivare da molte persone del mondo dello spettacolo e della politica. La salma sarà poi accompagnata alle esequie, previste nel pomeriggio. La famiglia di Angela Luce ha annunciato le modalità per chi vorrà partecipare.

Questa mattina la notizia della morte di Angela Luce, un'artista icona della cultura napoletana, conosciuta sia nel mondo cinematografico sia in quello della canzone neomelodica. Ha recitato con i più grandi, diretta da diversi importanti registi e oggi si è spenta, lasciando un grande vuoto. Domani dalle ore 8.45 alle 12.00, presso la Sala dei Baroni al Maschio Angioino, verrà allestita la camera ardente, poi, dalle ore 12.30 si terranno i funerali presso la Chiesa di San Ferdinando, meglio conosciuta a Napoli come Chiesa degli artisti. Nel frattempo l'amministrazione comunale esprime il suo cordoglio per la morte di "una delle voci più autentiche e vibranti della nostra terra, un'artista poliedrica che ha saputo incarnare, con eleganza e passione, l'anima più vera di Napoli sui palcoscenici di tutto il mondo".