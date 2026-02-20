Cambio di look grafico per l’arcidiocesi di Lecce | presentati i nuovi loghi

L’arcidiocesi di Lecce ha aggiornato il suo logo ufficiale, un cambiamento annunciato durante la riunione del consiglio presbiterale di ieri. La decisione arriva mentre si completano i lavori per il trasferimento della Curia nella nuova sede di Castromediano. Il nuovo logo rappresenta un’immagine più moderna e riconoscibile, scelta per riflettere meglio la presenza della diocesi nel territorio. La presentazione ha coinvolto diversi sacerdoti e fedeli, che hanno potuto vedere le nuove proposte grafiche.

Sono stati realizzati da un graphic designer e consulente di comunicazione, fondatore dell'agenzia "Core" a Trepuzzi. L'arcivescovo Panzetta: "Un processo dentro fase di crescita e cambiamento" La composizione trae ispirazione da un particolare della facciata del duomo di Lecce, fulcro architettonico e sacro della città, richiamandone la maestosità e la tradizione secolare. L'impianto formale custodisce al centro l'effige di Sant'Oronzo, primo vescovo di Lecce, patrono e protettore della comunità salentina, rappresentato quale guida vigile e riferimento identitario dell'intera arcidiocesi. L'insieme cromatico non è soltanto estetico, ma costituisce una vera grammatica sacra: una sintesi visiva di fede, protezione, luce e continuità ecclesiale.