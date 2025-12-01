Sanità presentati tre nuovi poli di reclutamento per donazione midollo osseo

Roma, 1 dicembre 2025 – Questa mattina, all’interno del Salone del Commendatore di Borgo Santo Spirito, a Roma, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha illustrato il lavoro e l’organizzazione dei nuovi centri di reclutamento per la donazione del midollo osseo, attivi all’interno di tre ospedali della Capitale: San Filippo Neri, Santo Spirito e Sant’Andrea. Alla conferenza stampa erano presenti Edy Palazzi, vicepresidente V commissione consiliare permanente Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo; Andrea Urbani, direttore direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria; Giuseppe Quintavalle, direttore generale Asl Roma 1; Francesca Milito, direttore generale Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea; Giulio Corradi, Alberto Farinacci, rispettivamente presidente e vicepresidente Admo Lazio; Maria Alba Stigliano, direttore Uoc Simt e Centro di Produzione Emocomponenti della Asl Roma 1; Maurizio Simmaco, direttore del dipartimento di Scienze diagnostiche dell’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea e Gian Marco D’Eusebi, content creator testimonial. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it