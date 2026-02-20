Caltanisseta | 2026 rivoluzione auto con OMODA e JAECOO

Il 27 febbraio, a Caltanissetta, aprirà il nuovo centro di mobilità di OMODA e JAECOO, causato dalla crescita delle vendite di auto elettriche e ibride nella regione. La struttura di Comer Sud offrirà servizi dedicati a chi sceglie veicoli più ecologici, con un’area espositiva e post vendita. La città si prepara a diventare un punto di riferimento per chi cerca soluzioni di mobilità sostenibile. La realizzazione di questo polo punta a favorire la diffusione di nuove tecnologie nel settore automotive.

Caltanissetta al centro della nuova mobilità: il 27 febbraio apre il polo OMODA JAECOO di Comer Sud. Un nuovo polo espositivo dedicato ai marchi OMODA e JAECOO aprirà i battenti a Caltanissetta il 27 febbraio 2026, in via Artale Alagona 9. L'iniziativa, promossa da Comer Sud, mira a ridefinire l'offerta di mobilità in Sicilia, integrando design, tecnologia e un'esperienza d'acquisto innovativa. L'apertura rappresenta un investimento strategico per l'azienda e un potenziale motore di sviluppo per l'economia locale. Un investimento nel cuore della Sicilia. La scelta di Caltanissetta non è casuale.