OMODA & JAECOO | immatricolazioni record sul mercato italiano

Webmagazine24.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Nel mese di novembre il marchio OMODA & JAECOO registra un risultato destinato a segnare un nuovo punto di riferimento nel panorama automobilistico nazionale: 2.204 immatricolazioni, pari a una quota dell’1,76% sul totale mercato. La proiezione nel comparto dei privati è ancora più significativa, con una penetrazione che arriva al 2,27%, un dato . L'articolo OMODA & JAECOO: immatricolazioni record sul mercato italiano proviene da Webmagazine24. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

