Vertenza Network Contacts trovata soluzione per i 69 esuberi dei call center Bari e Bat

La vertenza dei call center di Bari e Bat si è conclusa positivamente, grazie all'intervento della Regione Puglia. La soluzione trovata riguarda i 69 esuberi e rappresenta un passo importante per il territorio e le aziende coinvolte. L’accordo evidenzia l'importanza del dialogo e della collaborazione tra le parti per affrontare le sfide occupazionali nel settore dei servizi.

Cinquantacinque lavoratori transiteranno nel nuovo progetto, mentre per gli altri 14 sarà messo a disposizione un incentivo all'esodo E' terminato, con un esito positivo, il tavolo convocato dalla Regione Puglia per la vertenza Network Contacts, riguardante i call center della commessa Bnl nelle sedi di Bari e della provincia Bat. La vertenza riguardava 69 lavoratori in esubero. La vertenza era stata avviata il novembre scorso dopo la comunicazione di un esubero di 69 lavoratrici e lavoratori nell'ambito di un cambio di appalto sulla commessa Paribas BNL, che aveva interessato complessivamente oltre 3.

