California ecco gli effetti della tassa sui super-ricchi | Spielberg scappa a New York

Il regista Steven Spielberg ha deciso di trasferirsi a New York per evitare la tassa sui super-ricchi in California. La “2026 Billionaire Tax Act” prevede un’imposta del 5% sul patrimonio oltre i 1,1 miliardi di dollari, e ha già spinto alcune star di Hollywood a spostare le loro residenze. La protesta tra i residenti più ricchi si fa sentire, mentre le partenze di personaggi noti aumentano di settimana in settimana. La questione continua a dividere opinionisti e imprenditori.

Dibattito rovente in California sulla patrimoniale. La controversa “2026 Billionaire Tax Act” – un’imposta del 5% sul patrimonio netto superiore a 1,1 miliardi di dollari per i residenti – ha diviso la Silicon Valley ma iniziano a susseguirsi le partenze eccellenti dal Golden State. Secondo quanto confermato dai media americani, dopo Mark Zuckerberg anche il regista Steven Spielberg ha deciso di trasferirsi altrove, per la precisione a New York. Una mossa, secondo i giornali a stelle e strisce, per sfuggire proprio alla patrimoniale che sarà soggetta a voto referendario il prossimo novembre. Lo staff di Spielberg – che ha scelto la lussuosa cooperativa “San Remo” su Central Park West – ha smentito le indiscrezioni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

