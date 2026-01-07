La California valuta l’introduzione di una tassa del 5% sui miliardari residenti, suscitando reazioni tra le figure più influenti. Recentemente, l’amministratore delegato di Nvidia, tra i più ricchi al mondo, ha commentato che la situazione “va bene”. La proposta, definita da alcuni come un’espropriazione, rappresenta un intervento fiscale che potrebbe avere ripercussioni sul panorama economico e sulle strategie di investimento dei super-ricchi.

Pochi giorni fa Bill Ackman, miliardario e gestore di un importante fondo speculativo, aveva definito la proposta di una tassa una tantum del 5% per i miliardari residenti in California un “ esproprio di proprietà privata”. Ha probabilmente espresso il punto di vista di moltissimi super ricchi, ma non di tutti. Jensen Huang, nona persona più ricca al mondo e ad di Nvidia, primo gruppo ad aver superato i 5000 miliardi di dollari di capitalizzazione di Borsa, in un’intervista a Bloomberg Television ha detto di non essere affatto preoccupato dall’eventualità. “Non ci ho pensato nemmeno una volta – ha detto il cofondatore del gruppo dei semiconduttori – abbiamo scelto di vivere nella Silicon Valley, e qualunque tassa vogliano applicare, così sia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La California studia una tassa del 5% sui miliardari. E l’ad di Nvidia, nono più ricco al mondo, fa sapere che “va benissimo”

