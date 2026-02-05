Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv | orari 5 febbraio calendario streaming italiani in gara

Oggi, giovedì 5 febbraio, si svolge la seconda giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La mattina inizia presto con alcune gare che vedono protagonisti gli atleti italiani, pronti a dare il massimo. Non ci sono medaglie in palio, ma il programma è ricco di eventi che dureranno tutta la giornata. Gli spettatori possono seguire le gare in diretta tv o in streaming, mentre si avvicina la Cerimonia d’Apertura di domani, che segnerà l’inizio ufficiale di questa grande festa dello sport. La giornata

Oggi giovedì 5 febbraio va in scena la seconda giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: ci si sta preparando alla Cerimonia d’Apertura in programma domani e non si assegneranno medaglie, ma il programma si preannuncia particolarmente ricco con una serie di eventi che ci terranno compagnia per una dozzina di ore e che ci aiuteranno a entrare nel clima della rassegna a cinque cerchi in vista dell’accensione del braciere.  Si incomincerà alle ore 10.05 con il torneo di curling doppio misto: l’Italia farà il proprio debutto affrontando la Corea del Sud, Amos Mosaner e Stefania Constantini si presenteranno sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo da Campioni Olimpici di Pechino 2022. 🔗 Leggi su Oasport.it

