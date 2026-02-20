Calendario hockey ghiaccio maschile oggi Olimpiadi 2026 | orari semifinali Canada-Finlandia e USA-Slovacchia tv programma streaming

Il calendario dell’hockey su ghiaccio maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si riempie di emozioni. Oggi si giocano le semifinali, con Canada-Finlandia e USA-Slovacchia, due match decisivi per la conquista delle medaglie. Le gare si svolgono in diretta televisiva e streaming, attirando l’attenzione di tanti appassionati. La sfida tra le squadre nordamericane e europee promette spettacolo, con i giocatori pronti a dare il massimo sul ghiaccio. Le semifinali rappresentano il momento clou di questa fase del torneo.

Dopo l’assegnazione delle medaglie al femminile, per il torneo maschile di hockey su ghiaccio – all e Olimpiadi di Milano Cortina 2026 – è arrivato il momento della verità: quello delle semifinali. In questo venerdì 20 febbraio infatti si giocheranno le partite che poi definiranno quali formazioni si andranno a giocare l’oro e quali invece dovranno lottare per il bronzo: si comincia alle 16.40 con un attesissimo Canada-Finlandia, sfida davvero di difficile lettura che mette di fronte i nordamericani e i nord europei in un incrocio tutto da vivere lungo i 60 (e forse più) minuti di gioco, successivamente alle 21. 🔗 Leggi su Oasport.it

