Calendario hockey ghiaccio maschile oggi Olimpiadi 2026 | orari semifinali Canada-Finlandia e USA-Slovacchia tv programma streaming
Il calendario dell’hockey su ghiaccio maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si riempie di emozioni. Oggi si giocano le semifinali, con Canada-Finlandia e USA-Slovacchia, due match decisivi per la conquista delle medaglie. Le gare si svolgono in diretta televisiva e streaming, attirando l’attenzione di tanti appassionati. La sfida tra le squadre nordamericane e europee promette spettacolo, con i giocatori pronti a dare il massimo sul ghiaccio. Le semifinali rappresentano il momento clou di questa fase del torneo.
Dopo l’assegnazione delle medaglie al femminile, per il torneo maschile di hockey su ghiaccio – all e Olimpiadi di Milano Cortina 2026 – è arrivato il momento della verità: quello delle semifinali. In questo venerdì 20 febbraio infatti si giocheranno le partite che poi definiranno quali formazioni si andranno a giocare l’oro e quali invece dovranno lottare per il bronzo: si comincia alle 16.40 con un attesissimo Canada-Finlandia, sfida davvero di difficile lettura che mette di fronte i nordamericani e i nord europei in un incrocio tutto da vivere lungo i 60 (e forse più) minuti di gioco, successivamente alle 21. 🔗 Leggi su Oasport.it
La risolve Quinn HUGES all'Overtime. Come la Repubblica Ceca con il Canada, anche la Svezia gioca la sua miglior partita nei quarti, ma viene beffata al supplementare. Le semifinali di un torneo di #hockey clamoroso, saranno Canada vs Finlandia e USA v x.com
Alla Svizzera è bastato un gol di Alina Müller per prendersi la rivincita contro la Finlandia e raggiungere il Canada in semifinale - facebook.com facebook