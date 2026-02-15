USA-Svezia e Canada-Svizzera Olimpiadi 2026 hockey ghiaccio femminile | orari semifinali programma tv streaming
Gli Stati Uniti e la Svezia si affrontano nelle semifinali di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver vinto i quarti di finale contro rispettivamente il Canada e la Finlandia. Le due squadre si sfideranno sabato alle 15:00, con la partita trasmessa in diretta su Raisport e disponibile anche in streaming. Parallelamente, il Canada sfiderà la Svizzera domenica alle 12:00, in una gara che si svolgerà al PalaSesto di Milano. La competizione si avvicina alle sue fasi decisive, con le atlete pronte a dare il massimo sul ghiaccio.
Dopo la conclusione dei quarti di finale il torneo femminile di hockey su ghiaccio, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, è pronto a vivere una nuova fase: quello delle semifinali. Lunedì 16 febbraio si giocheranno le gare che valgono la definizione delle gare che poi assegneranno le medaglie: USA-Svezia e Canada-Svizzera, una partita alle ore 16.40 e una partita alle 21.10, tutte e due all’Arena Santagiulia di Milano. Chi vince si prende la finalissima per l’oro, in programma giovedì 19 alle ore 19.10 (con comunque la certezza di una medaglia, d’argento), chi perde invece viene relegato alla finale per il bronzo, giovedì 19 alle ore 14. 🔗 Leggi su Oasport.it
Italia-Svezia oggi hockey ghiaccio femminile, Olimpiadi 2026: orario, tv, programma, streaming
Questa mattina le ragazze dell’hockey ghiaccio femminile scendono in campo per la partita contro la Svezia, valida per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
Dove vedere in tv Italia-Svezia, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming
Questa sera gli occhi sono puntati su Milano, dove l’Italia di hockey su ghiaccio femminile scende in campo contro la Svezia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Alla Svizzera è bastato un gol di Alina Müller per prendersi la rivincita contro la Finlandia e raggiungere il Canada in semifinale facebook
Con Usa e Svezia già qualificate per le semifinali, si conclude oggi il quadro dei quarti di finale del torneo femminile olimpico di hockey su ghiaccio di @milanocortina26. In programma le sfide Canada-Germania e Finlandia-Svizzera. #Tuttohockey #IHF #Ol x.com