Calciomercato Juventus | tre colpi a parametro zero! Club al lavoro per l’estate ecco i tre obiettivi pronti ad arrivare gratis

La Juventus ha deciso di puntare forte sull’estate e sta già definendo gli acquisti: tre giocatori di peso sono pronti ad approdare a Torino senza costi di cartellino. La scelta nasce dalla volontà di rinforzare la rosa senza spendere, e tra gli obiettivi ci sono nomi di esperienza e qualità che potrebbero fare la differenza. Tra i dettagli che fanno la differenza, la società sta stringendo i tempi per le firme, preferendo accordi rapidi prima dell’apertura del mercato ufficiale.

Calciomercato Roma: c’è uno scoglio da superare per non perdere Pellegrini a zero. In caso di fumata nera, ecco dove potrebbe trasferirsi Lewandowski in Italia? Rinnovo congelato col Barcellona: alla finestra l’MLS e una big di Serie A! Lazio, Lotito prende posizione: «Il dissenso esiste e va rispettato, fa parte della passione! Sullo Stadio Flaminio e Lazio 2032 vi dico questo» Bologna, e ora cosa succede? Analisi del momento rossoblù, tre grandi problemi da risolvere per scacciare i fantasmi Napoli Roma vista dalla prospettiva di Vergara e Pisilli: così è cambiato il destino dei due giovani talenti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Juventus: tre colpi a parametro zero! Club al lavoro per l’estate, ecco i tre obiettivi pronti ad arrivare gratis Approfondimenti su calciomercato juventus Mercato Juventus, quante occasioni a parametro zero in estate. Tutti i giocatori che potrebbero arrivare gratis a Torino La Juventus sta preparando la strategia per il mercato estivo, puntando su diversi giocatori che potrebbero arrivare a parametro zero. Calciomercato Juventus, pronti tre colpi per rinforzare la rosa di Spalletti La Juventus si prepara al mercato di gennaio con tre nuovi acquisti per rafforzare il centrocampo, puntando a migliorare la rosa di Spalletti e a raggiungere la qualificazione in Champions League. CALCIOMERCATO JUVE: 3 COLPO SUBITO PER SPALLETTI Ultime notizie su calciomercato juventus Argomenti discussi: Calciomercato chiuso: le news dell'ultimo giorno di trattative; Calciomercato Juventus 2025-26: acquisti e cessioni dei bianconeri; Le formazioni titolari delle squadre di Serie A 2025-2026 dopo il mercato di gennaio; Fiorentina, ufficiale una cessione in Grecia. Calciomercato Juve, ecco il programma: rinnovi chiave, colpi a zero e sfida all’InterProgrammare. E provarci. Farlo sul serio. Perché le altre non restano mica a guardare e la Juve lo sa: gennaio è stato il mese dei rattoppi, da febbraio è partito il lavoro per la prossima stagione, i ... msn.com Juventus, dal rinnovo di McKennie al colpo Icardi: le ultimissime verso l’estateCalciomercato Juventus - Doppia novità di mercato in casa Juventus: cosa filtra sul rinnovo di McKennie e l'affare Icardi in estate ... fantamaster.it Un finale scritto. #calciomercato #Juventus x.com Retroscena di #calciomercato per quanto riguarda la #Juventus raccontato da #Meluso ai microfoni di Gianluca Di Marzio I bianconeri con Paratici avevano chiesto #Verde e #Piccoli per rinforzare la rosa Il link completo al primo commento - facebook.com facebook