Calciomercato Juve LIVE | la Premier su Gatti la Juve spinge su Senesi Si complica Bernardo Silva

La Premier League segue con attenzione Gatti, che la Juventus ha acquistato lo scorso mese, e ora il difensore potrebbe trasferirsi all’estero. La Juve invece insiste su Senesi, obiettivo che sta spingendo per portare a termine. Nel frattempo, Bernardo Silva sembra allontanarsi, complicando il suo trasferimento. Le trattative sono in pieno fermento, con incontri serrati tra i dirigenti e offerte che cambiano di ora in ora. Il calciomercato bianconero resta molto attivo e ricco di colpi di scena.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: la Premier su Gatti, la Juve spinge su Senesi. Si complica Bernardo Silva Leggi anche: La Juve tenta Bernardo Silva. Chiesa spinge: le trattative con la Premier Leggi anche: Bernardo Silva Juve, la pista per il trasferimento del lusitano in bianconero si complica. Le ultimissime novità Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La Juve di Spalletti: senza Di Gregorio, David, Openda e... Lo mosse del tecnico sul mercato; Calciomercato Juve, ecco il programma: rinnovi chiave, colpi a zero e sfida all’Inter; Osimhen ritrova la Juve e il futuro di Vlahovic: le ultime da Di Marzio; Calciomercato Juventus: sarà rivoluzione, 8 cessioni. Calciomercato Juve, aria di nuova rivoluzione. Tuttosport: Spalletti vuole questi tre colpi top. Chi può essere sacrificato in estateCalciomercato Juve, aria di nuova rivoluzione. Tuttosport: Spalletti vuole questi tre colpi top. Chi può essere sacrificato in estate La disfatta di Istanbul, con il fragoroso 5-2 incassato dal Galata ... juventusnews24.com Calciomercato live: la Juve appesa a Kolo Muani, il vice-Yildiz sarà Boga. Milan, caso MatetaUltimo week-end di mercato. I bianconeri inseguono il colpo in attacco, Zirkzee la prima alternativa, in difesa procede lo scambio Holm-Joao Mario e la ... lastampa.it Calciomercato Inter, ecco il nome per il centrocampo. Juve, idea Pellegrino x.com Calciomercato Juve LIVE Le principali trattative di giornata - facebook.com facebook