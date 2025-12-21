Calciomercato Juve: Comolli valuta un innesto in prestito per sostituire l’infortunato Vlahovic e supportare Openda e David. La possibile strategia. L’euforia per il recente successo in campionato non distoglie l’attenzione della dirigenza della Juventus dalle necessità strutturali della rosa in vista della seconda parte di stagione. Con l’apertura imminente della finestra di gennaio, le strategie di calciomercato entrano nel vivo e la priorità assoluta alla Continassa è diventata la gestione dell’emergenza nel reparto offensivo. La situazione clinica di Dusan Vlahovic impone infatti riflessioni immediate e pragmatiche: il centravanti serbo, costretto ai box per infortunio, non tornerà a disposizione di Luciano Spalletti prima della primavera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Comolli sta valutando davvero quel colpo: l’affare potrebbe concretizzarsi in prestito a gennaio! Tutti i dettagli

Leggi anche: Mercato Juventus, il Milan bussa alle porte della Continassa: c’è quel nome nel mirino, l’affare potrebbe anche concretizzarsi a gennaio!

Leggi anche: Xhaka Juve, la pista si riaccende per gennaio! Prezzo e tutti i dettagli. Perché Comolli ci sta ripensando

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Calciomercato Juve: spunta l'altra priorità! Comolli, scontenti alla porta e il colpo si fa così; Tra paletti del Fair Play e necessità di Spalletti: ecco cosa cerca la Juve a gennaio; Calciomercato Juventus, i nomi per rinforzare il centrocampo a gennaio; Gazzetta - Juventus, Comolli pensa a Hojbjerg e a De Zerbi piace Locatelli: la situazione.

Calciomercato Juventus, è corsa a 3 per il centrocampo a gennaio: gli obiettivi di Comolli e le loro caratteristiche tecniche a confronto - Calciomercato Juventus | La dirigenza bianconera è già proiettata verso la sessione invernale con un obiettivo chiaro: blindare ... news-sports.it