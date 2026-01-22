Calciomercato Moretto | Onstein-Milan la trattativa si blocca ai documenti

Secondo quanto riportato da Moretto, la trattativa tra il Milan e il Genk per Juwensley Onstein si sarebbe complicata a causa di questioni documentali. Il trasferimento del giovane difensore olandese, classe 2007, sembrava ormai definito, ma ora la situazione resta incerta. Restano da chiarire le ragioni di questo rallentamento, che potrebbe influenzare le tempistiche dell’operazione nel calciomercato invernale.

Nelle scorse ore sembrava praticamente definita la trattativa tra Genk e Milan per il trasferimento immediato, in questa finestra di calciomercato, del giovane Juwensley Onstein in maglia rossonera. Il difensore centrale olandese (originario del Suriname), classe 2007, in scadenza di contratto con il Genk il prossimo 30 giugno, sarebbe stato inizialmente aggregato al Milan Futuro di Massimo Oddo. Si mormorava di un affare talmente blindato al punto che alcune fonti avevano già dato per fissate le visite mediche del giocatore, a Milano, nella mattinata odierna. Matteo Moretto, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha fornito, però, aggiornamenti negativi sui negoziati in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

