Calciomercato Inter nome nuovo dalla Croazia | trattativa già avviata! Blitz di Marotta e Ausilio

Inter News 24 . Ecco chi è l’ultimo obiettivo dei nerazzurri. L’Inter rompe gli indugi e accelera decisamente sul mercato, guardando con lungimiranza al futuro della propria retroguardia. La dirigenza di Viale della Liberazione, sempre attenta ai migliori prospetti del panorama europeo, ha messo nel mirino un nuovo gioiello proveniente dai Balcani: si tratta di Branimir Mla?i?. Secondo le informazioni esclusive riportate dal portale croato Germanijak, il giovanissimo difensore centrale dell’Hajduk Spalato, classe 2007, ha scatenato un forte e concreto interesse da parte degli scout nerazzurri, convincendo la società a muoversi d’anticipo per bruciare la concorrenza. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, nome nuovo dalla Croazia: trattativa già avviata! Blitz di Marotta e Ausilio

