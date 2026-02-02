Calciomercato Foggia colpo in difesa | ufficiale l' arrivo di Brosco
Questo pomeriggio il Foggia ha annunciato l’ingaggio di Riccardo Brosco. Il difensore arriva dal Pescara a titolo definitivo e firma un contratto che lo legherà alla squadra rossonera fino al giugno 2028. È un acquisto importante per la squadra, che cerca rinforzi per affrontare al meglio la stagione.
Ha firmato un contratto di due anni e mezzo. Contestualmente, i rossoneri annunciano anche l'uscita di Winkelmann, in prestito al Trapani È Riccardo Brosco il colpo in difesa del Foggia negli ultimi minuti di mercato. Arriva a titolo definitivo dal Pescara, legandosi al club rossonero fino al 30 giugno 2028. Difensore centrale, nato a Roma il 3 febbraio 1991, Brosco cresce calcisticamente nel settore giovanile della Roma prima di affacciarsi al calcio professionistico con la maglia della Triestina, con cui esordisce in Serie B a soli 18 anni. Nel corso della sua carriera ha collezionato esperienze importanti vestendo le maglie di Pescara, Ternana, Latina, Carpi, Ascoli e Vicenza, tutte nella serie cadetta.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Approfondimenti su Foggia Brosco
Calciomercato Foggia, colpo a centrocampo: in arrivo Romeo dalla Ternana
Il calciomercato invernale si avvicina alla conclusione, con il Foggia che si sta muovendo per rafforzare il centrocampo.
Calciomercato Foggia, ecco il nuovo attaccante: ufficiale l'arrivo di Tommasini dal Gubbio
Questa mattina il Foggia ha annunciato l’arrivo di Christian Tommasini dall’Gubbio.
Ultime notizie su Foggia Brosco
Argomenti discussi: Calciomercato Foggia, colpo a centrocampo: in arrivo Romeo dalla Ternana - FoggiaToday; Ultim’ora calciomercato, Foggia sogna: in arrivo Davide Merola dal Pescara e Christian Tommasini dal Gubbio; Calciomercato invernale 2026: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati; Tommasini al Foggia: si accelera davvero?.
Foggia, ci siamo: in arrivo Liguori per l'attaccoCome anticipato qualche ora fa, il Foggia si regala un colpo da 90 per l'attacco: Micheal Liguori della Salernitana è ad un passo da vestire la maglia rossonera. tuttoc.com
Foggia, si cerca il colpo in attacco in extremis: in lista LiguoriSecondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il Foggia avrebbe messo nel mirino Micheal Liguori della Salernitana. Si cerca il colpo last-minute. tuttoc.com
Nuovi aggiornamenti dal calciomercato di Milano. Brosco richiesto dal Foggia. Flavio Russo è un obiettivo per l’attacco. Nuovo vertice Sebastiani Faggiano per Davide Merola. #Sport #SerieB #Rete8 - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.