Calciomercato Foggia colpo in difesa | ufficiale l' arrivo di Brosco

Questo pomeriggio il Foggia ha annunciato l’ingaggio di Riccardo Brosco. Il difensore arriva dal Pescara a titolo definitivo e firma un contratto che lo legherà alla squadra rossonera fino al giugno 2028. È un acquisto importante per la squadra, che cerca rinforzi per affrontare al meglio la stagione.

Ha firmato un contratto di due anni e mezzo. Contestualmente, i rossoneri annunciano anche l'uscita di Winkelmann, in prestito al Trapani È Riccardo Brosco il colpo in difesa del Foggia negli ultimi minuti di mercato. Arriva a titolo definitivo dal Pescara, legandosi al club rossonero fino al 30 giugno 2028. Difensore centrale, nato a Roma il 3 febbraio 1991, Brosco cresce calcisticamente nel settore giovanile della Roma prima di affacciarsi al calcio professionistico con la maglia della Triestina, con cui esordisce in Serie B a soli 18 anni. Nel corso della sua carriera ha collezionato esperienze importanti vestendo le maglie di Pescara, Ternana, Latina, Carpi, Ascoli e Vicenza, tutte nella serie cadetta.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Approfondimenti su Foggia Brosco

Il calciomercato invernale si avvicina alla conclusione, con il Foggia che si sta muovendo per rafforzare il centrocampo.

Questa mattina il Foggia ha annunciato l’arrivo di Christian Tommasini dall’Gubbio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Foggia Brosco

Argomenti discussi: Calciomercato Foggia, colpo a centrocampo: in arrivo Romeo dalla Ternana - FoggiaToday; Ultim’ora calciomercato, Foggia sogna: in arrivo Davide Merola dal Pescara e Christian Tommasini dal Gubbio; Calciomercato invernale 2026: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati; Tommasini al Foggia: si accelera davvero?.

Foggia, ci siamo: in arrivo Liguori per l'attaccoCome anticipato qualche ora fa, il Foggia si regala un colpo da 90 per l'attacco: Micheal Liguori della Salernitana è ad un passo da vestire la maglia rossonera. tuttoc.com

Foggia, si cerca il colpo in attacco in extremis: in lista LiguoriSecondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il Foggia avrebbe messo nel mirino Micheal Liguori della Salernitana. Si cerca il colpo last-minute. tuttoc.com

Nuovi aggiornamenti dal calciomercato di Milano. Brosco richiesto dal Foggia. Flavio Russo è un obiettivo per l’attacco. Nuovo vertice Sebastiani Faggiano per Davide Merola. #Sport #SerieB #Rete8 - facebook.com facebook