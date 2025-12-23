Calciomercato il rinforzo da Milan per la difesa | Tare e Allegri ci provano sul serio

Nel calciomercato invernale, il Milan valuta interventi per migliorare la propria rosa, con particolare attenzione alla linea difensiva. Tare e Allegri stanno valutando possibili acquisizioni per rafforzare il reparto e garantire maggiore solidità alla squadra. L’obiettivo è intervenire in modo mirato e ponderato, mantenendo un equilibrio tra esigenze tecniche e finanziarie. La sessione di mercato rappresenta un’occasione importante per il club di consolidare le proprie ambizioni stagionali.

Il Milan, nel calciomercato invernale, penserà a rinforzare numericamente e tecnicamente il suo organico. Previsti, nonostante le smentite, 2-3 innesti di qualità. Ecco chi può giungere a Milano nel ruolo di difensore centrale di esperienza.

