Le squadre Allievi e Giovanissimi regionali della San Marco Avenza hanno avviato con successo il girone di ritorno dei loro campionati. Un buon inizio che testimonia l’impegno e la crescita delle giovani formazioni, pronte a proseguire nel percorso di stagione.

Le formazioni regionali della San Marco Avenza hanno iniziato il girone di ritorno dei rispettivi campionati col botto. La compagine Allievi è riuscita a battere di stretta misura allo stadio “Paolo Deste“ il Viareggio riuscendo così a sopravanzarlo in classifica e salendo al quinto posto del girone con 28 punti all’attivo. Il team allenato da Stefano Bertolla (nella foto) ha fatto suo il delicato match coi versiliesi grazie alla rete su rigore di Conti nel primo tempo e di Rossi a metà ripresa. Apertura di ritorno da incorniciare anche per la squadra Giovanissimi che ha fatto suo il derby contro il LunigianaPontremolese imponendosi largamente in campo avverso con un rotondo 6 a 1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Calcio Negli Allievi e Giovanissimi regionali. Inizio d'anno col botto per le compagini della San Marco

