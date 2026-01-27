Il Montignoso ha ottenuto una vittoria importante in Promozione, grazie a un gol di Antonelli nel recupero. La squadra ha dimostrato impegno e determinazione, come sottolineato dall’allenatore Ricci. La vittoria sul campo del Casalguidi rappresenta un passo positivo nel campionato, rafforzando la posizione della squadra in classifica.

"Una vittoria fondamentale". Mister Gabriele Ricci sintetizza così il successo per 3-2 del suo Montignoso nell’anticipo di sabato sul campo del Casalguidi. "I ragazzi se la meritavano – ha aggiunto – e sono stati molti bravi ad andarsela a prendere, soprattutto per come si era messa la partita". Bertuccelli e compagni si erano infatti portati sul doppio vantaggio nel primo tempo, salvo poi farsi rimontare nella ripresa anche a causa dell’episodio che ha portato all’espulsione di Giannantoni (anche autore del primo gol rossoblù) e al conseguente rigore trasformato dai pistoiesi. Poi, in pieno recupero, la punizione di Antonelli che ha regalato 3 punti che mancavano da tre partite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio In Promozione il Montignoso conquista una preziosa vittoria. In pieno recupero Antonelli decide la partita su punizione. Ricci: "E’ stato premiato l’impegno dei ragazzi»

La squadra di Ricci torna alla vittoria dopo un match combattuto, con il Montignoso che conquista un successo esterno a Casalguidi.

