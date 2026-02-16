Milan Settore Giovanile | weekend da applausi ecco tutti i risultati

Il settore giovanile del Milan ha registrato un weekend da record, con molte vittorie e ottimi risultati. Le squadre delle categorie più giovani hanno dimostrato grinta e determinazione, portando a casa diverse affermazioni sul campo. In particolare, le due formazioni delle primavere hanno conquistato punti importanti, rafforzando la loro posizione in classifica. Di seguito, i risultati completi di tutte le partite disputate.

Un weekend pieno di vittoria per il settore giovanile del Milan. Sia la Primavera Maschile che quella Femminile hanno vinto in trasferta: 1-2 in Genoa-Milan e 0-3 in Arezzo-Milan. Spicca in particolare modo anche l'U18 che, contro il Cagliari vince con un netto 3-0. Ecco, di seguito, l'elenco con tutti i risultati del fine settimana. (Fonte acmilan.com) - Tanti sorrisi nel weekend del Settore Giovanile rossonero, a cominciare dalle vittorie esterne delle due formazioni Primavera: la maschile trova un prezioso successo esterno a Genova contro il Genoa mentre la femminile doma a domicilio l'Arezzo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Settore Giovanile: weekend da applausi, ecco tutti i risultati Milan, weekend pieno per il settore giovanile: tutti i risultati Settore giovanile: weekend pazzesco per il Milan, i risultati Un weekend intenso e ricco di emozioni per il Settore Giovanile del Milan, con impegni e successi che fanno sognare i tifosi. Milan, che festa con i giovani talenti rossoneri! Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il programma del Settore Giovanile rossonero: 14 e 15 febbraio 2026; SETTORE GIOVANILE: I RISULTATI DEL WEEKEND; Settore giovanile, le gare del weekend; Settore Giovanile, i risultati del weekend. Settore giovanile: i risultati del weekendIl sito ufficiale del Milan riporta i risultati del weekend delle squadre del Settore Giovanile rossonero: Tanti sorrisi nel weekend del Settore Giovanile rossonero, a cominciare dalle ... milannews.it Settore giovanile rossonero, il programma del weekendUn fitto programma di partite per l'imminente weekend. Le squadre del Settore Giovanile rossonero scendono in campo tra sabato e domenica, con diversi match da seguire attentamente: ... milannews.it Il fine settimana del Settore Giovanile biancorosso è terminato - facebook.com facebook