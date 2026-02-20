Calcio a 5 sfida verità al Marabini | per il Forlì lo scontro diretto con l' Original Celtic Bhoys

Il match tra Forlì e Original Celtic Bhoys si è giocato al Marabini, causando tensioni tra le due squadre. Il motivo? una vittoria decisiva per la corsa ai playoff, con entrambe le formazioni determinate a conquistare punti importanti. I giocatori hanno dato il massimo sul campo, cercando di imporre il proprio ritmo. La partita ha visto alcuni episodi accesi e diverse occasioni da rete. I tifosi presenti hanno seguito con attenzione ogni azione, consapevoli dell’importanza di questo scontro diretto.