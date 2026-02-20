Calcio a 5 sfida verità al Marabini | per il Forlì lo scontro diretto con l' Original Celtic Bhoys
Il match tra Forlì e Original Celtic Bhoys si è giocato al Marabini, causando tensioni tra le due squadre. Il motivo? una vittoria decisiva per la corsa ai playoff, con entrambe le formazioni determinate a conquistare punti importanti. I giocatori hanno dato il massimo sul campo, cercando di imporre il proprio ritmo. La partita ha visto alcuni episodi accesi e diverse occasioni da rete. I tifosi presenti hanno seguito con attenzione ogni azione, consapevoli dell’importanza di questo scontro diretto.
Forlì e Celtic condividono il quarto posto a quota 28 punti. Gli ospiti hanno agganciato proprio i biancorossi nell’ultimo turno, grazie al convincente 4-1 casalingo contro il Ponte Rodoni Diciottesima giornata del massimo campionato regionale di Serie C1 Emilia-Romagna, a cinque turni dal termine della stagione regolare. Con il Molinella già laureatosi campione con largo anticipo, l’attenzione si concentra tutta sulla corsa play-off: sette squadre racchiuse in appena sette punti, dal Parma secondo fino al Montale. Una bagarre accesissima che promette scintille fino all’ultima sirena. In questo scenario si inserisce la sfida di sabato pomeriggio (ore 15) alla palestra Luigi Marabini, dove il Forlì affronterà gli Original Celtic Bhoys, in uno scontro diretto che vale tantissimo in chiave alta classifica.🔗 Leggi su Forlitoday.it
