Calcio a 5 sfida delicata al Pala Marabini | un Forlì in emergenza affronta il Montale
Settimana delicata per il Forlì Calcio 5 di mister Davide Gottuso, che sabato alle 15 ospiterà alla Palestra Luigi Marabini il Montale Football 5 nella decima giornata del campionato di Serie C1. I biancorossi, terzi in classifica con 19 punti, cercano punti e fiducia, mentre il Montale, settimo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
