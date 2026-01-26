Per il suo 49° compleanno Michelle Hunziker sorprende i fan con un video AI in cui parla con la bambina che era nel 1990

Per il suo 49° compleanno, Michelle Hunziker ha condiviso un video realizzato con intelligenza artificiale, in cui si confronta con la versione di sé bambina del 1990. Nel breve filmato, la Michelle di allora chiede: «Ma da grande sarò felice?», offrendo uno sguardo originale sulla sua crescita e sul suo percorso personale. Un modo sobrio e riflessivo per celebrare un traguardo importante.

«M a da grande sarò felice?» È la prima domanda che la Michelle di 11 anni, ricreata con l’intelligenza artificiale, pone alla sé adulta di 49 anni. «Sì, molto, ma la felicità l’ho guadagnata» risponde la conduttrice italo-svizzera. Per il suo compleanno, il 24 gennaio 2026, Michelle Hunziker ha scelto di festeggiare con amici e famiglia, indossando un elegante abito rosso Ferragamo, ma il regalo più speciale è stato per sé stessa e per chi ha potuto vederlo: un video creato con l’AI in cui dialoga con la bambina che è stata. Michelle Hunziker, maestra dello stile di vita sano. guarda le foto Michelle Hunziker, un faccia a faccia con la bambina che ero. 🔗 Leggi su Iodonna.it

