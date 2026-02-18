Investimenti hi-tech per 49 milioni nell’arco di sette anni

La Regione Toscana ha stanziato 49 milioni di euro in sette anni per investimenti nel settore hi-tech, un impegno che ha permesso di aggiornare le strutture ospedaliere. La recente installazione di due nuove apparecchiature presso l’Ospedale Le Scotte dimostra come i fondi del Pnrr facilitino l’innovazione. Antonio Barretta, direttore generale dell’AouSenese, ha sottolineato che questa spesa rafforza la capacità dell’ospedale di offrire tecnologie all’avanguardia ai pazienti.

"Questo importante risultato è stato reso possibile grazie alla grande opportunità offerta dai fondi del Pnrr e alla costante attenzione della Regione Toscana, che ha sostenuto con determinazione il percorso di ammodernamento dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, confermando la centralità dell’innovazione tecnologica nelle politiche sanitarie regionali", questo il commento del direttore generale dell’AouSenese Antonio Barretta presentando le due ultime apparecchiature installate alle Scotte. Sono le acquisizioni più recenti, di un percorso di ammodernamento che nell’arco di sette anni, dal 2021 al 2027, ha portato e porterà in dote alle Scotte apparecchiature di ultima generazione da 49 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

