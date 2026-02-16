Serse Cosmi ha criticato duramente Giorgio Chiellini, affermando di aver vissuto in prima persona esperienze che definisce “non calcio”. Cosmi ha spiegato che proprio a causa di queste situazioni, si sente di avere una prospettiva diversa rispetto alle dichiarazioni del difensore. Durante un’intervista, ha raccontato di aver affrontato momenti difficili sul campo che, secondo lui, sono stati trascurati o minimizzati.

“Con tutto il rispetto, io l’ho vissuto quello che non era calcio”. Serse Cosmi si scaglia contro Giorgio Chiellini. Da sabato sera non si parla d’altro che del caso Alessandro Bastoni e della conseguente espulsione di Pierre Kalulu nel corso del primo tempo. Un caso che diventa sempre più grande, con interventi di vari esperti, allenatori ed ex giocatori sulla questione. E a tal proposito – a XXL su SportMediaset – è intervenuto anche Serse Cosmi, che si è dissociato dalle parole dei protagonisti nel post gara. “È stato un derby di tutta l’Italia quindi c’è attesa, veleno, aspettativa. Non mi sono piaciute le parole di nessuno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Con tutto il rispetto, l’ho vissuto io quello che non era calcio”: Cosmi si scaglia contro Chiellini

Giorgio Chiellini ha commentato con rabbia quanto è successo durante Inter-Juventus, spiegando che Rocchi non era nemmeno presente allo stadio.

