Dimarco a DAZN | Mi sono isolato per rinascere rispetto alla scorsa stagione ho azzerato tutto Pio come Vieri? Deve mangiarne di pasta!

Federico Dimarco, intervenuto a DAZN dopo la partita contro il Pisa, ha parlato della sua crescita personale e delle sfide affrontate questa stagione, sottolineando la volontà di rinascere e di azzerare il passato. Ha anche commentato la sua prestazione e l’importanza della vittoria per l’Inter, con una battuta su Pio Vieri e il suo modo di allenarsi. Un intervento che riflette l’impegno e la determinazione del giocatore.

Inter News 24 Dimarco, in gol questa sera contro il Pisa, ha commentato l'importante vittoria ottenuta contro la squadra di Gilardino. Se l'Inter di Cristian Chivu è riuscita a trasformare un pomeriggio da incubo in una festa nerazzurra, gran parte del merito va a Federico Dimarco. Subentrato al 34? per un opaco Luis Henrique, l'esterno milanese ha cambiato totalmente l'inerzia del match, propiziando la rimonta che consolida il primato a 49 punti. Ai microfoni di DAZN, Dimarco ha mostrato tutta la sua maturità, svelando anche un retroscena personale sul suo incredibile stato di forma. Il segreto della rinascita: «Ho riazzerato tutto».

