Pronostico Chelsea-Leeds | settima di fila per la Champions League

Martedì sera a Stamford Bridge si gioca una partita che potrebbe segnare una svolta per il Leeds. I Whites cercano la quarta vittoria consecutiva contro il Chelsea, ma negli ultimi sei incontri in casa dei Blues non sono mai riusciti a portare a casa nemmeno un punto. La squadra di Leeds ha vinto all’andata e, se questa sera riuscisse a conquistare anche questa, diventerebbe la seconda neopromossa nella storia a vincere entrambe le sfide contro il club londinese. Il match, valido per la ventiseiesima giornata di Premier League, inizia alle 20:30 e sarà trasmesso in

Chelsea-Leeds è una partita della ventiseiesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Vero che il Leeds ha vinto all’andata e in caso di ulteriore affermazione potrebbe diventare la seconda squadra neopromossa nella storia a vincere in entrambe le occasioni contro il Chelsea, ma è altrettanto vero che negli ultimi sei scontri diretti giocati a Stamford Bridge, i Whites, non hanno mai portato a casa nemmeno un punto. E non espugnano questo campo dal 1999. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Chelsea-Leeds: settima di fila per la Champions League Approfondimenti su Chelsea Leeds Pronostico Metz-Lille: quarta di fila per la Champions League Questa sera il Metz sfida il Lille nella quarta partita di fila che può portare in Champions League. Pronostico Chelsea-Barcellona: in Champions League la media gol è impressionante Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Chelsea Leeds Argomenti discussi: Pronostico Chelsea - Leeds - Premier League; Chelsea FC - Leeds United Pronostico e confronto quote 10.02.2026; Pronostico Wolves-Chelsea 7 febbraio 2026 Premier League. Pronostico Chelsea vs Leeds – 10 Febbraio 2026La sfida di Premier League tra Chelsea e Leeds si gioca il 10 Febbraio 2026, con fischio d’inizio alle 20:30 nello storico Stamford Bridge. Una partita dal ... news-sports.it CalcioNapoli1926.it. . Live dal Maradona Napoli-Chelsea. Sentiamo i tifosi: pancia, cuore e pronostico. Chi vince stasera facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.