Basket A2 donne | Galli ancora senza ostacoli Caccia alla settima vittoria di fila a Cagliari
SAN GIOVANNI La Polisportiva Galli espugna anche Viterbo e centra la sua sesta vittoria consecutiva. 58-53 il punteggio a favore delle sangiovannesi che, dopo un primo tempo difficile, escono nella ripresa con una marcia differente e spinta dai 21 punti di Ilaria Bernardi si aggiudicano l’ennesimo successo delle ultime settimane che permette alla squadra di coach Garcia di rimanere nel gruppo di squadre al comando della classifica del girone A di serie A2. Un cammino davvero importante, fatto di molti alti e pochi bassi con una lotta estenuante per il primo posto assieme a Sanga Milano e Costa Masnaga che non mollano affatto la presa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
