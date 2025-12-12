Cagliari i convocati di Pisacane per la sfida di Serie A contro l’Atalanta | la scelta su Mina per la gara La lista
Ecco i convocati del Cagliari di Fabio Pisacane per la sfida di Serie A contro l’Atalanta, valida per la 15ª giornata. La lista comprende le scelte del tecnico, con particolare attenzione sulla decisione riguardante Mina. La partita si prospetta importante per i rossoblù, pronti a mettere in campo tutte le proprie energie.
Cagliari, ecco la lista dei convocati di Pisacane per la partita di Serie A contro l’Atalanta: ecco la scelta su Mina Il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, ha ufficializzato la lista dei giocatori convocati in vista della gara contro l’Atalanta, valida per la 15ª giornata di Serie A. Il match si disputerà domani alle 20:45 . Calcionews24.com
Convocati Cagliari: la scelta di Pisacane su Mina per la gara di Bergamo. La lista completa - Convocati Cagliari per l’Atalanta: la lista completa dei giocatori a disposizione dall’allenatore Fabio Pisacane per la sfida della 15a giornata Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha diramato la ... cagliarinews24.com
Cagliari, come sta Mina? L'annuncio di Pisacane in conferenza - La squadra sarda, dopo la lunga striscia di nove partita senza vittoria, è tornata al successo contro la Roma ma servirà ancora una ... fantacalcio.itCagliari Oltre a Luvumbo, i rossoblù perderanno anche Jospeh Liteta, inserito nella lista dei convocati dello Zambia per la Coppa d'Africa - facebook.com facebookROMA - I 23 convocati di Gasperini per la sfida contro il Cagliari ift.tt/SJ9sRfB x.com
Italia U21: doppia sfida per IDRISSI e PALESTRA! Dove vederla GRATIS in Streaming