Caduta Libera Gregorini racconta l’avventura | Intensa tosta ma la rifarei

Gregorini ha condiviso la sua esperienza a Caduta Libera, spiegando che la gara è stata molto dura e impegnativa. La sua avventura si è svolta a Fano, dove ha affrontato sfide fisiche e mentali intense. Ha raccontato di aver spinto oltre i limiti, trovando motivazione in ogni momento. Nonostante la fatica, ha dichiarato di non rimpiangere nulla e di rifarlo senza esitazioni. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione tra il pubblico, che ha applaudito il suo coraggio. La sfida si è conclusa con successo.

© Ilrestodelcarlino.it - Caduta Libera, Gregorini racconta l’avventura: «Intensa, tosta, ma la rifarei»

Fano (Pesaro e Urbino) venerdì 20 febbraio 2026 - «Intensissima. Tosta. Impegnativa sia dal punto di vista fisico che mentale. Ma bellissima. La rifarei». Il 33enne fanese Giovanni Gregorini parla così, il giorno dopo aver perso il titolo a Caduta Libera. Quindici puntate da campione, due “Sei Vincente” chiusi, 191mila euro vinti. Ma quando gli chiedi cosa si porta via, non parte dai soldi. Parte dall’energia.. «Quando sei lì vivi a un ritmo altissimo. Registri tre puntate al giorno, devi essere sempre concentrato, sempre pronto. È faticoso davvero. Però è una cosa bellissima». E c’è un dettaglio che lo fa sorridere adesso, a mente più fredda: «Ogni volta che mi lavo i denti ci ripenso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Il bacio di Isobel e gli 81mila euro vinti: la notte perfetta di Gregorini a Caduta Libera Leggi anche: Giovanni Gregorini vince 110mila euro a Caduta libera, Ponte Sasso tifa per il nuovo campione tv con Max Giusti Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Caduta Libera, il campione Giovanni Gregorini vince 81 mila euro al gioco finale; Cosa si prova quando si cade: Federico vince 215mila euro a Caduta Libera e svela i retroscena; Chi è Giovanni, il giovane impiegato super campione a Caduta Libera: ha vinto 110mila euro; Il campione Giovanni vince ancora a Caduta Libera dopo il bacio portafortuna di Isobel: in tasca già 191mila euro. Il campione Giovanni vince ancora a Caduta Libera dopo il bacio portafortuna di Isobel: in tasca già 191mila euroTre minuti al limite, domande che bruciano e una scalata chiusa con Flower Moon: Giovanni Gregorini conquista 81mila euro al Sei Vincente e firma la 14esima puntata da campione ... ilrestodelcarlino.it Giovanni si aggiudica altri 81mila euro a Caduta Libera: Marche sempre più protagoniste in tvAncora un trionfo per il 33enne di Fano Giovanni Gregorini, il campione di Fano, continua a sorprendere a Caduta Libera, programma in onda su Canale 5 e condotto da Max Giusti. Il 33enne impiegato com ... youtvrs.it Ieri sera la domanda nel gioco finale di Caduta libera: "I monregalesi sono abitanti di quale città" - facebook.com facebook Dialetto in caduta libera: in 40 anni chi lo parla in casa è passato dal 32% al 9,6% x.com