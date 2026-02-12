Giovanni Gregorini vince 110mila euro a Caduta libera Ponte Sasso tifa per il nuovo campione tv con Max Giusti

A Fano, tutta Ponte Sasso segue con entusiasmo il suo concittadino Giovanni Gregorini, che ha appena vinto 110 mila euro a Caduta libera. Il trentatreenne si è distinto come campione in carica, e i suoi vicini ormai sperano in un’ulteriore vittoria. La comunità si stringe intorno a lui, mentre Gregorini continua a sfidare i concorrenti nel programma condotto da Max Giusti.

FANO Tutta Ponte Sasso sta seguendo le prodezze del suo concittadino Giovanni Gregorini di 33 anni, protagonista e campione in carica della trasmissione tv di Canale 5 “Caduta libera” con Max Giusti che mette in palio un premio fino a 300.000 euro. Gregorini, impiegato con tre lauree, sta sbaragliando la concorrenza e si è aggiudicato un premio di 110.000 euro. Esultano gli amici e i concittadini di Giovanni ma soprattutto i componenti del consiglio direttivo dell’Us Ponte Sasso. Gregorini è nipote del presidente fondatore della locale società di calcio. Giusti lo chiama simpaticamente “Giovannino”. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

