giovanni gregorini vince 110mila euro a caduta libera ponte sasso tifa per il nuovo campione tv con max giusti

FANO Tutta Ponte Sasso sta seguendo le prodezze del suo concittadino Giovanni Gregorini di 33 anni, protagonista e campione in carica della trasmissione tv di Canale 5 “Caduta libera” con Max Giusti che mette in palio un premio fino a 300.000 euro. Gregorini, impiegato con tre lauree, sta sbaragliando la concorrenza e si è aggiudicato un premio di 110.000 euro. Esultano gli amici e i concittadini di Giovanni ma soprattutto i componenti del consiglio direttivo dell’Us Ponte Sasso. Gregorini è nipote del presidente fondatore della locale società di calcio. Giusti lo chiama simpaticamente “Giovannino”. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

Da Federico a Giovanni, Fano capitale di Caduta LiberaIn poche settimane Fano è diventata protagonista di Caduta Libera, il quiz di Canale 5 condotto da Max Giusti. Prima Federico, capace di vincere 57mila euro, poi Giovanni, 33 anni, impiegato commercia ... msn.com

