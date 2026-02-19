Il bacio di Isobel e gli 81mila euro vinti | la notte perfetta di Gregorini a Caduta Libera

Isobel ha dato un bacio appassionato a Gregorini, vincendo 81mila euro a Caduta Libera, causando grande sorpresa tra il pubblico. La scena si è svolta durante la puntata, mentre i concorrenti cercavano di mantenere la concentrazione. Gregorini ha reagito con un sorriso e qualche battuta, mentre gli spettatori applaudivano. La vincita ha portato un’aria di festa e adrenalina nello studio, rendendo quella notte indimenticabile per i partecipanti. La tensione tra i concorrenti si è fatta più palpabile dopo quella vittoria inaspettata.

Fano (Pesaro e Urbino) giovedì 19 febbraio 2026 – «Mi spaventi quando fai queste cose.». In studio si scherza, ma la tensione è altissima. È la quattordicesima puntata da campione per Giovanni Gregorini, 33 anni, fanese, e mercoledì sera a Caduta Libera si gioca una cifra enorme: 81.000 euro. Prima del "Sei Vincente" succede qualcosa che rompe il ritmo. Max Giusti la incita e Isobel si avvicina e gli dà un bacio porta fortuna. Risate, applausi, poi di nuovo silenzio assoluto. «Il montepremi è arrivato a una cifra enorme, 81.000 euro», scandisce il conduttore. In caso di vittoria, il totale arriverebbe a 191.