Nova Milanese incidente sul lavoro | operaio di 28 anni cade da 3 metri

Ennesimo incidente sul lavoro in Brianza. Un giovane operaio è caduto da 3 metri d'altezza ed è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza. L'incidente è avvenuto a Nova Milanese poco prima delle 14.30 di martedì 9 dicembre. Il fatto è successo alla. 🔗 Leggi su Monzatoday.it