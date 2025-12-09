Nova Milanese incidente sul lavoro | operaio di 28 anni cade da 3 metri

Monzatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ennesimo incidente sul lavoro in Brianza. Un giovane operaio è caduto da 3 metri d'altezza ed è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza. L'incidente è avvenuto a Nova Milanese poco prima delle 14.30 di martedì 9 dicembre. Il fatto è successo alla. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Il teatro salirà “fino alle stelle“. Spettacoli e concerti a Nova Milanese

Limbiate, alla fermata dell’autobus con droga di vario tipo, arrestato 24enne di Nova Milanese

Uccise la cognata Giovanna Chinnici a Nova Milanese, la nuova perizia: è solo seminfermo di mente

nova milanese incidente lavoroIncidente sul lavoro a Nova Milanese, operaio caduto da 3 metri, ricoverato al San Gerardo - Un incidente sul lavoro questo pomeriggio a Nova Milanese ha provocato il ferimento di un operaio di 28 anni. Da ilnotiziario.net