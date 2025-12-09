Nova Milanese incidente sul lavoro | operaio di 28 anni cade da 3 metri
Ennesimo incidente sul lavoro in Brianza. Un giovane operaio è caduto da 3 metri d'altezza ed è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza. L'incidente è avvenuto a Nova Milanese poco prima delle 14.30 di martedì 9 dicembre. Il fatto è successo alla. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Il teatro salirà “fino alle stelle“. Spettacoli e concerti a Nova Milanese
Limbiate, alla fermata dell’autobus con droga di vario tipo, arrestato 24enne di Nova Milanese
Uccise la cognata Giovanna Chinnici a Nova Milanese, la nuova perizia: è solo seminfermo di mente
Nova Milanese, uccise la cognata perché difendeva la figlia: imputata per concorso morale la moglie di Giovanni Caputo. «Disse vai, ammazzala» - facebook.com Vai su Facebook
Incidente sul lavoro a Nova Milanese, operaio caduto da 3 metri, ricoverato al San Gerardo - Un incidente sul lavoro questo pomeriggio a Nova Milanese ha provocato il ferimento di un operaio di 28 anni. Da ilnotiziario.net
Giustizia: Morando, 'il 12 gennaio a Firenze con sinistra che vota sì' iltempo.it
Villaricca, grande successo per il villaggio di Babbo Natale: due giorni di divertimento organizzati da “Idee ... teleclubitalia.it
Conferenza stampa Kalulu pre Juve Pafos: «Mi sento un leader, provo sempre a dare l’esempio. Non siamo ancora ... juventusnews24.com
Panino si perde in centro a Lecco: salvato e riportato a casa dagli agenti di polizia ilgiorno.it
Manutenzione straordinaria delle case popolari a Bari: tre sì del Comune, stanziati fondi ilgiorno.it
Calcio, l’equivoco dei fondi e del private equity gbt-magazine.com