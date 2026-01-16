Rozzano ragazzo minaccia il suicidio ma in casa c' è un cadavere | uomo trovato morto con una ferita alla gola

A Rozzano, nella notte, si è verificato un episodio drammatico: un uomo è stato trovato morto con una ferita alla gola, mentre un giovane minacciava di suicidarsi all’interno dell’abitazione. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto, al momento senza confermare la causa del decesso. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, che attende aggiornamenti ufficiali.

Un cadavere all'interno di un'abitazione e un giovane che minacciava di suicidarsi. Dramma a Rozzano (Milano) nella notte. Un uomo di circa settant'anni è stato trovato senza vita all'interno di un appartamento di un complesso di via Peonie. La scoperta poco dopo la una della nottata di venerdì 16 gennaio. Il cadavere era all'interno dell'abitazione, tra i mobili a soqquadro. In quell'appartamento i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Corsico sono intervenuti poco dopo la una quando un passante ha segnalato la presenza di un ragazzo che minacciava il suicidio, con l'intento di buttarsi da una finestra di un appartamento. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

