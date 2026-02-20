Caccia portaerei nucelari e missili Tomahawk | ecco le forze radunate dagli Usa in Medio Oriente

Gli Stati Uniti hanno rafforzato la presenza militare in Medio Oriente a causa delle crescenti tensioni con l'Iran. La portaerei nucleare e i missili Tomahawk sono stati schierati in una mossa che ricorda le operazioni del 2003, quando si preparavano all'invasione dell'Iraq. Le forze americane sono state spostate nelle acque del Golfo, puntando a mostrare la loro potenza. La decisione arriva dopo settimane di minacce e scontri nella regione. La situazione rimane molto tesa.

Il dispiegamento di forze da parte degli Usa nell'area mediorientale in vista di un possibile attacco in Iran non si vedeva dal 2003, quando gli Stati Uniti radunarono le forze prima dell'invasione dell'Iraq. Lo scrive Bloomberg evidenziando la differenza di forze rispetto a quelle ordinate da Trump al largo delle coste del Venezuela nelle settimane precedenti alla destituzione del presidente Nicolas Maduro. Sebbene sia improbabile che gli Stati Uniti schierino truppe di terra, l'aumento delle forze militari suggerisce che Trump si stia concedendo la discrezionalità di lanciare una campagna prolungata della durata di molti giorni, in collaborazione con Israele.