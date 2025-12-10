Bagnacavallo il servizio di medicina dello sport si trasferisce nella Casa della Comunità

Ravennatoday.it | 10 dic 2025

A partire da lunedì 22 dicembre, il servizio di medicina dello sport di Bagnacavallo sarà trasferito dalla Casa della Comunità di Fusignano alla nuova sede di via Vittorio Veneto 8, a Bagnacavallo. Questa modifica mira a migliorare l'organizzazione e l'accessibilità del servizio per i cittadini.

