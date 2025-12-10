Bagnacavallo il servizio di medicina dello sport si trasferisce nella Casa della Comunità
A partire da lunedì 22 dicembre, il servizio di medicina dello sport di Bagnacavallo sarà trasferito dalla Casa della Comunità di Fusignano alla nuova sede di via Vittorio Veneto 8, a Bagnacavallo. Questa modifica mira a migliorare l'organizzazione e l'accessibilità del servizio per i cittadini.
Da lunedì 22 dicembre il servizio di medicina dello sport sarà trasferito dalla Casa della Comunità di Fusignano a quella di Bagnacavallo (via Vittorio Veneto 8). Il trasferimento si rende necessario per l'avvio dei lavori della nuova Casa della Comunità di Fusignano che comporteranno nei.
La Medicina dello Sport si trasferisce nella Casa della Comunità di Bagnacavallo - Da lunedì 22 dicembre il Servizio di Medicina dello Sport sarà trasferito dalla Casa della Comunità (CdC) di Fusignano a quella di Bagnacavallo (via Vittorio Veneto 8).
