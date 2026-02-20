Buoni sconto per il personale scolastico attivata la piattaforma | come funziona

Il Ministero dell’Istruzione ha lanciato una piattaforma digitale che offre buoni sconto al personale scolastico e ai dipendenti pubblici. Questa iniziativa nasce dalla volontà di favorire risparmi concreti nelle spese quotidiane. La piattaforma permette di accedere facilmente a offerte e promozioni esclusive attraverso un semplice login. Sono già disponibili numerose opportunità di sconto presso negozi e servizi vari. Chi lavora nella scuola può iscriversi e usufruire subito delle prime promozioni attive. La piattaforma si apre come un nuovo strumento di vantaggi per il personale.

È operativa la nuova piattaforma digitale dedicata al personale scolastico e ai dipendenti del ministero dell’Istruzione e del Merito. Si tratta di un marketplace riservato che consente di acquistare beni e servizi a prezzi vantaggiosi attraverso un sistema di buoni sconto, con l’obiettivo di rafforzare il welfare di settore. La piattaforma: chi può accedere e come funzionano i buoni sconto. La nuova misura è rivolta a tutto il personale scolastico e ai dipendenti del ministero dell’Istruzione e del Merito, ma non solo. Tra i beneficiari rientrano anche i nuclei familiari degli aventi diritto. Non si tratta dunque di un’erogazione diretta in denaro, ma di un sistema di agevolazioni che permette di acquistare prodotti e servizi a condizioni più favorevoli rispetto ai prezzi di mercato, grazie ad accordi stipulati con operatori privati.🔗 Leggi su Quifinanza.it

