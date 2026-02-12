PIMER riaperta fino al 10 marzo | il MIM riattiva la piattaforma per la rendicontazione della formazione del personale scolastico

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha riattivato la piattaforma PIMER fino al 10 marzo. La decisione arriva dopo le segnalazioni di diverse scuole che hanno incontrato problemi nel caricamento delle schede di rendicontazione. La piattaforma, che serve a monitorare e rendicontare la formazione del personale scolastico, era stata temporaneamente chiusa, ma ora è di nuovo operativa per consentire alle istituzioni di completare le pratiche in corso.

