Nasce la piattaforma per beni e servizi Valditara | Welfare per il personale scolastico

È stata inaugurata una nuova piattaforma digitale rivolta al personale scolastico e ai dipendenti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. La piattaforma permette di trovare offerte e sconti su vari beni e servizi, facilitando l’acquisto a prezzi più bassi. Il ministro Valditara ha definito questa iniziativa un passo importante per migliorare il welfare dei lavoratori della scuola. Ora, chi lavora nell’istruzione potrà risparmiare su acquisti quotidiani grazie a questa novità.

È attiva la nuova piattaforma digitale dedicata al personale scolastico e ai dipendenti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che consente di accedere a numerose offerte commerciali per l'acquisto di beni e servizi a prezzi vantaggiosi. A seguito della manifestazione d'interesse pubblicata dal MIM a ottobre scorso, è stata sottoscritta la convenzione con Poste Welfare Servizi S.p.A., Società del Gruppo Poste Italiane, che permette ai destinatari della misura, compresi i nuclei familiari, di accedere alla piattaforma di Poste Welfare attraverso la rete intranet del Ministero. In questo modo sarà possibile fruire del servizio in numerosi settori, tra cui cultura e intrattenimento, cura della persona, prodotti per la casa, elettronica, elettrodomestici, servizi per la famiglia, centri estivi, mobilità, moda e articoli sportivi.

