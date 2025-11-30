Buon compleanno Nigel de Jong Luciana Savignano Red Canzian
Buon compleanno Fabio Fazio, Red Canzian, Nigel de Jong, Luciana Savignano, Armando Verdiglione, Rosanna Lambertucci, Gian Piero Scanu, Vincenzo Garofalo, Mikaela Calcagno, Omar Milanetto, Sebastiano Barbanti, Salvatore Bocchetti, Veronica Privitera, Gabriela Belisario, Simon Kostner, Elena Bestagno, Samuel Costa. Oggi 30 novembre compiono gli anni: Luigi Giffone, architetto; Antonio Mazzi, presbitero, scrittore; Laura Balbo, sociologa, politica; Giuseppe Mario Moretto, ex arbitro di calcio; Ridley Scott, regista; Piergaetano Marchetti, giurista, dirigente d’azienda; Antonia Bertocchi, antropologa; Amedeo Pagani, produttore cinema, sceneggiatore; Luciana Savignano, ballerina; Armando Verdiglione, editore, filosofo; Rosanna Lambertucci, giornalista, scrittrice, conduttrice tv; Angiola Baggi, attrice, doppiatrice. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
