Buon compleanno Chicco Testa Christian de Sica Juan Carlos I…

Il 5 gennaio ricorrono gli anniversari di molte personalità di diversi ambiti, tra cui arte, sport e politica. Oggi celebriamo figure come Robert Duvall, Juan Carlos I e Maurizio Pollini, oltre a professionisti come Marco Corrias e Carmelo Ciccia. È un'occasione per ricordare il contributo di questi individui alla cultura, allo sport e alla società. Un pensiero di auguri a tutti coloro che festeggiano il proprio compleanno in questa giornata.

