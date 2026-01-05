Buon compleanno Chicco Testa Christian de Sica Juan Carlos I…
Il 5 gennaio ricorrono gli anniversari di molte personalità di diversi ambiti, tra cui arte, sport e politica. Oggi celebriamo figure come Robert Duvall, Juan Carlos I e Maurizio Pollini, oltre a professionisti come Marco Corrias e Carmelo Ciccia. È un'occasione per ricordare il contributo di questi individui alla cultura, allo sport e alla società. Un pensiero di auguri a tutti coloro che festeggiano il proprio compleanno in questa giornata.
Buon compleanno Christian de Sica, Monica Guerritore, Marco Corrias, Robert Duvall, Juan Carlos I, Maurizio Pollini, Franco Piperno, Giuseppe Materazzi, Chicco Testa, Carmine Abbagnale, Marilyn Manson, Giuseppe Gibilisco, Marco Rigoni, Giovanni Pasquale, Jaroslav Plasil, Andrea Segnalini, Stefano Luongo, Chiara Paroni, Marco Laganà, Alex Trivellato. Oggi 5 gennaio compiono gli anni: Marco Corrias, giornalista; Renato Martini, ex calciatore; Robert Duvall, attore, regista, sceneggiatore, produttore; Carmelo Ciccia, scrittore; Juan Carlos I, ex re di Spagna; Maurizio Pollini, pianista; Enrico Albrigi, ex calciatore Torino, Catania, Livorno; Franco Piperno, fisico, politico, fondatore di Potere Operaio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Auguri di buon compleanno a Christian de Sica, qui con papà Vittorio, nel Natale 1963 - facebook.com facebook
